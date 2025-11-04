IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БФС отсъди: Служебна победа за Ботев с 4:0 в дербито на Пловдив

Локомотив ще бъде наказан и с 3 домакинства без публика

04.11.2025 | 14:08 ч. Обновена: 04.11.2025 | 14:10 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Ботев (Пловдив) печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, реши БФС.

Новината съобщи председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев. Както е известно дербито на Пловдив беше прекратено малко преди почивката, след като метната бутилка от феновете на Локомотив удари вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов.

Освен загубата, Локомотив е наказан с 3 срещи лишаване от домакинство, което ще бъде заменено с игра без публика и 15000 лева санкция. 

Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване, категоричен бе Кучев.

БФС Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Първа лига
