БФС отсъди: Служебна победа за Ботев с 4:0 в дербито на Пловдив

Ботев (Пловдив) печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, реши БФС.

Новината съобщи председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев. Както е известно дербито на Пловдив беше прекратено малко преди почивката, след като метната бутилка от феновете на Локомотив удари вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов.

Освен загубата, Локомотив е наказан с 3 срещи лишаване от домакинство, което ще бъде заменено с игра без публика и 15000 лева санкция.

Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване, категоричен бе Кучев.

Всичко за решението на БФС четете в Gol.bg