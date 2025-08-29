IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Катастрофа със загинал затвори пътя Бяла - Плевен

Ударили са се кола и камион

29.08.2025 | 18:17 ч. Обновена: 29.08.2025 | 19:28 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен, съобщи БТА. 

Сигналът е подаден към 17:00 часа днес. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. 

При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Пристигналият екип на спешната помощ е констатирал смъртта му. 

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

загинал катастрофа бяла плевен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem