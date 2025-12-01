IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Продължаваме промяната" поиска оставката на Даниел Митов

По думите на Асен Василев маршрута на протеста се е напълнил с провокатори

01.12.2025 | 22:55 ч. Обновена: 01.12.2025 | 23:16 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов след ескалацията на напрежението по време на протеста тази вечер.

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на "ДПС-Ново Начало" и към централата на ГЕРБ. След като шествието е минало през централата на ДПС, са се появили провокатори и имало спречкване с полицията и употреба на сълзотворен спрей", заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

По думите му маршрута, обявен за протеста се е напълнил с провокатори, след като целият булевард остана без ток. 

"Това е безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер", каза Василев.

 

