Радев за протеста: Изходът е само един: оставка и предсрочни избори

И президентът Румен Радев коментира случващото се по улиците на София тази вечер. В своя позиция, публикувана във Facebook, държавният глава призова насилието да спре.
"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.
Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.
Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа Румен Радев.