Радев за протеста: Изходът е само един: оставка и предсрочни избори

Насилието трябва да спре, призова държавният глава

01.12.2025 | 23:02 ч. Обновена: 01.12.2025 | 23:32 ч. 113
Снимка: БГНЕС

И президентът Румен Радев коментира случващото се по улиците на София тази вечер. В своя позиция, публикувана във Facebook, държавният глава призова насилието да спре.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. 

Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа Румен Радев.

Румен Радев протест
