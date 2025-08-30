IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Откриха корозирал невзривен снаряд в частен имот в Плевен

Военните го унищожиха

30.08.2025 | 11:09 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:27 ч. 5
Снимка: МО

Снимка: МО

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд. Боеприпасът е бил открит при почистване в частен имот в град Плевен, съобщиха от пресцентъра на МО.

Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.

Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

плевен снаряд
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem