По-високи толтакси с 10% от днес

От днес се повишават цените на толтаксите за километър за превозните средства над 3,5 и максималната такса. Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата.

Новото увеличение от днес е с 10%, с толкова скочи и от 1 април. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа.

Нов размер има и в размера на компенсаторните такси. Те се определят от двукратния размер спрямо максималната толтакса за съответната категория превозни средства.