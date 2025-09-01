IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
По-високи толтакси с 10% от днес

Тя важи за превозните средства над 3,5

01.09.2025 | 07:02 ч. Обновена: 01.09.2025 | 07:38 ч. 2
Снимка: БГНЕС

От днес се повишават цените на толтаксите за километър за превозните средства над 3,5 и максималната такса. Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата.

Новото увеличение от днес е с 10%, с толкова скочи и от 1 април. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа. 

Нов размер има и в размера на компенсаторните такси. Те се определят от двукратния размер спрямо максималната толтакса за съответната категория превозни средства.

