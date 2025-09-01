Петкова: Четирите години безвремие се отразиха на финансите

Министерство на финансите ще публикува окончателните данни за изпълнение на бюджета към края на месец юли 2025 година днес. Това, което показват данните е, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма са в размер на 46 милиарда и 300 милиона лева, което е ръст с 5 милиарда и 500 милиона в сравнение със същия период на миналата година, заяви пред БНТ финансовият министър Теменужка Петкова.

За този ръст най-много принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 5 милиарда и 400 милиона, което е близо 16,7% ръст спрямо 2024 година. Разходите също бележат ръст. Те са 50 милиарда и 400 милиона - те се увеличават със 17,7%. Всичко това е на база на приети промени в законодателството през предходните години, поясни тя.

Дефицитът към 31 юли е в размер на 4 милиарда и 200 милиона или 1,96% от прогнозния БВП на страната.

"Приходите наистина са амбициозни в заложения бюджет за 2025 година, но трябва да кажем защо. Защото разходите в предходните години са били наистина свърхамбициозни. Всички тези промени в нормативната уредба, които водят до увеличаване и постоянни разходи по отношение на бюджета дават отражение в този период. Приходите от ДДС бележат ръст с 22%. Забавяне при събирането на ДДС има в Агенция "Митници". Мерките, които "колегите от НАП и Агенция "Митници" са набелязали вече дават резултати", заяви Теменужка Петкова.

Тя допълни, че приходите от ДДС са с 1 милиард и 600 хиляди повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Срокът, в който тези мерки действат е силно скъсен с оглед на това, че бюджетът беше приет късно. Част от тези мерки влязоха от 1 май. Това обяснява изоставането по отношение на приходите. Пак казвам тези приходи са амбициозни, но тази амбиция има своето обяснение - последните 4 години, в които разходите бяха свръх свръх амбициозни".

Тя заяви, че тези 4 политически години безвремие и липса на политическа отговорност на практика дадоха своето отражение върху публичните финанси на държавата.