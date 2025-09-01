Над 622 са жертвите от мощното земетресение в Афганистан

Силно земетресение в Източен Афганистан, близо до границата с Пакистан, разруши множество села и причини значителни щети, убивайки най-малко 622 души и ранявайки най-малко 1500 други, съобщава AFP.

Земетресението късно в неделя удари редица градове в провинция Кунар, близо до град Джалалабад в съседна провинция Нангахар. Епицентрът на земетресението с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер в 23:47 ч. местно време е бил на 27 километра източно-североизточно от град Джалалабад в провинция Нангархар, съобщи Геоложката служба на САЩ. Епицентрът е бил само на 8 километра дълбочина. По-плитките земетресения обикновено причиняват повече щети.

Агенцията за управление на бедствията в Кунар заяви в изявление, че най-малко 250 души са загинали и 500 други са ранени в областите Нур Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.

Спасителните операции все още са в ход там и няколко села са напълно разрушени. Броят на жертвите и ранените се променя. Медицински екипи от Кунар, Нангархар и столицата Кабул са пристигнали в района“, каза Шарафат Заман, говорител на министерството на здравеопазването. По думите му много райони не са могли да съобщят данни за жертвите и че “се очаква броят им да се промени“.

Близкият Джалалабад е оживен търговски град поради близостта си със съседен Пакистан и ключов граничен пункт между страните. Въпреки че според общината има население от около 300 хиляди души, се смята, че метрополният му район е много по-голям. Повечето от сградите му са нискоетажни, предимно от бетон и тухли, а в околните райони има домове, построени от кирпичени тухли и дърво. Много от тях са с лошо строителство.

Свързани статии 6 по Рихтер удари Афганистан, поне 20 загинали

Джалалабад също така има значително селско стопанство и земеделие, включително цитрусови плодове и ориз, като река Кабул тече през града.

Бедствието ще разтегне допълнително ресурсите на южноазиатската държава, която вече се бори с хуманитарни кризи, от рязък спад в помощта до огромен отблъскване на гражданите ѝ от съседните страни.

Афганистан е предразположен към смъртоносни земетресения, особено в планинската верига Хиндукуш, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан на 7 октомври 2023 г., последвано от силни вторични трусове. Талибанското правителство изчисли, че са загинали най-малко 4000 души.