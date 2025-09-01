IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От 30 до 50% падат цените по морето през септември

От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита Слънчев бряг

01.09.2025 | 13:00 ч. Обновена: 01.09.2025 | 16:49 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

От първи септември цените на олинклузив пакетите в курортния комплекс Слънчев бряг са драстично намалени от 30 до 50%. 

Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова. 

Междувременно се задават поредните протести на хотелиерите, ако държавата продължи да забавя изплащането на средствата за издръжката на украинските бежанци. 

От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита курортния комплекс Слънчев бряг този сезон. 

Нови по-ниски цени на туристическите пакети предлагат хотелиерите от 1-и септември, каза Елена Андонова пред БНР.

Кризата с недостига на персонал тази година е овладяна, но хотелиерите очакват за следващия туристически сезон нови мерки от страна на държавата.

Тагове:

море цени намаление
