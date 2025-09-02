Частично бедствено положение в Плевен заради липсата на вода

Частично бедствено положение влиза в сила днес в Плевенска област заради безводието. То ще важи една седмица, гласи заповедта на областния управител Николай Абрашев.
Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и девет села в областта. Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения.
Екипи на Община Плевен днес ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи.