Новини

Частично бедствено положение в Плевен заради липсата на вода

То ще продължи седем дни

02.09.2025 | 09:12 ч. Обновена: 02.09.2025 | 10:12 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Частично бедствено положение влиза в сила днес в Плевенска област заради безводието. То ще важи една седмица, гласи заповедта на областния управител Николай Абрашев.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и девет села в областта. Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения.

Екипи на Община Плевен днес ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. 

плевен бедствено положения безводие
