Мъже от стомана срещу Airbus A220 на "България Еър"

Съвсем скоро на летище "Васил Левски" - София ще станем свидетели на нещо невиждано у нас – за пръв път в България ще видим мъж, който ще направи опит за изтегляне на най-новия самолет на "България Еър" - Airbus A220-300.

На 4 ноември от 13:00 часа на перона срещу пътническия самолет с тегло от близо 40 тона ще се изправят двама силни българи. Всеки един от тях ще се изправи пред предизвикателството да издърпа многотонната машина.

Самолетът Airbus A220-300 е едно от последните технологични нововъведения във флота на националния превозвач. С по-висока ефективност и екологични показатели, новият самолет пристигна у нас директно от фабриката на производителя в Канада и тежи 36 287 кг без товар, гориво и пасажери. Общата му дължина е 38,7 метра. Със зареденото гориво теглото на Airbus А220-300 с регистрация LZ-LON, който ще бъде паркиран на перона на 4 ноември, ще достигне близо 40 000 кг. От мерки за безопасност в кабината на самолета ще има техническо лице за наблюдение и реакция по време на процеса.

Максималната скорост на типа е 870 км/ч, а максималната височина на полета - до 12496 м. Авиокомпанията оперира редовните си линии до вътрешни и международни дестинации със седем нови машини Airbus A220.

Двама родни тежкоатлети, членове на федерацията за силови спортове „Стронгмен“, ще се впуснат самостоятелно в епичното противопоставяне, за да преодолеят всички познати бариери в опит да изтеглят огромната машина един след друг на разстояние до 15 метра. Предстои им едно своеобразно състезание, което ще покаже пределите на силата на тялото и духа.

Христо Мусков е многократен републикански шампион на България, 4-кратен световен и 4-кратен европейски шампион по силов трибой в различни федерации. Носител е на титлата „Най-силен мъж на България“ в няколко поредни години и не побеждаван до момента. Участник в най-силната в света професионална лига на силни мъже. Велизар Митов също е републикански шампион по силов трибой и състезател по стронгмен с над 10 години опит в спорта, шампион в турнири на Българската федерация по силови спортове, с международно участие в Strongman Champions League. Сред организаторите на събитието, очертаващо свръхчовешките възможности е Динко Желязков - републикански и абсолютен шампион по културизъм, водещ на известния подкаст за бодибилдинг Abnormal PODCAST.

Националният авиопревозвач и летище "Васил Левски" - София канят представители на медиите да се присъединят към това зрелищно събитие, след предварителна акредитация и издаване на пропуски.