Д-р Николова: Вече много българи са убедени в ефикасността на ваксините

Личните лекари отчитат повишен интерес към противогрипните ваксини, особено при пациентите, които в предходните години са ползвали програмата на Министерството на здравеопазването за борба със сезонния грип и пневмококи.

“Такива хора, които вече са си поставили такава ваксина и са се убедили в нейната ефикасност и безопасност, започнаха да чакат и питат за ваксините още в края на август и през септември”, обясни пред БНР д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.

Тя споделя, че за около 10 дни е поставила над 100 противогрипни ваксини. “Отделно от тях имунизираме за пневмококи и срещу COVID. Преди зимата октомври и ноември са най-подходящите месеци за това. Програмата обаче не може да осигури ваксини за всички нуждаещи от нашите практики”, добавя общопрактикуващият лекар.

Д-р Николова припомни, че Националното сдружение на ОПЛ продължава да настоява програмата да обхване и осигурява противогрипни ваксини и за децата.

“Назалните противогрипни препарати, които не се поставят с инжекция, бърза са се изчерпали от аптечната мрежа. Очевидно, трябва да се поръчват по-големи количества, допълни коментара си личният лекар. Ако е за пръв път, трябва да бъдат поставени две дози от назалната ваксина”, на мнение е д-р Николова.

“Профилактиката на децата трябва да е на първо място, за да не се стига до усложнения. Както и пациенти с хронични заболявания”, подчерта още д-р Николова.