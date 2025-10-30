IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

КНСБ и КТ "Подкрепа" отмениха протеста си за минималната заплата

Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия

30.10.2025 | 17:07 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" обявиха, че отменят насрочената за утре протестната акция пред Министерския съвет. Това обявиха от пресцентъра на КНСБ.

Решението идва след обявената информация от Съвета за съвместно управление (ССУ), че минималната работната заплата ще бъде 620 евро през 2026 г. и така ще бъде спазен действащият член 244 от Кодекса на труда.

Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г. 

Свързани статии

ССУ постигна съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет, съобщи пред журналисти в Народното събрание зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева след извънредно заседание на ССУ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

КНСБ КТ Подкрепа протест минимална работна заплата
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem