КНСБ и КТ "Подкрепа" отмениха протеста си за минималната заплата

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" обявиха, че отменят насрочената за утре протестната акция пред Министерския съвет. Това обявиха от пресцентъра на КНСБ.

Решението идва след обявената информация от Съвета за съвместно управление (ССУ), че минималната работната заплата ще бъде 620 евро през 2026 г. и така ще бъде спазен действащият член 244 от Кодекса на труда.

Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г.

ССУ постигна съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет, съобщи пред журналисти в Народното събрание зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева след извънредно заседание на ССУ.