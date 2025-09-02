Корабоплаването в Черно море също е под заплаха от заглушаване на GPS

Конфликите в Черноморския регион и в близки райони промениха изцяло намеренията на част от корабособствениците и потоците на част от товарите. Войната на Русия в Украйна има ефект върху световната търговия със зърно, а конфликтът в Червено море наложи промени в международните мерки за сигурност, като дори се е заговорило за нужда от промяна на част от членовете на Конвенцията на ООН по морско право. Това коментираха к..д.п. Станислав Стоянов, председател на Българската асоциация на морските капитани, и к.д.п. Ивайло Пасков, зам.-председател на Българската асоциация на морските капитани, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Подобно на самолетите, корабите също използват различните версии на геолокиращи системи като GPS, Galileo, "Глонасс" и тези системи са уязвими на заглушаване и други зловредни намеси, коментира Пасков.

"Нашият регион изпитва затруднения в това отношение... Корабите са застрашени като всички други въздухоплаващи и мореплаващи средства и търпят съответни загуби и затруднения в тази връзка."

България е водеща страна по отношение на високо ефективни софтуерни системи за предотвратяване на подобни електронни намеси, каза Пасков. На миналогодишното издание на форума "Глобален компас" са участвали представители на водещи компании в сектора като Windward.ai, а и България може да предложи много добри колаборации в защитата и предотвратяването на подобни заплахи, добави той.

Международната общност следи серозно тези рискове за корабоплаването, които налагат вземането на нови решения. Започват да стават все по-актуални ключовите идеи за създаване на нови възможности, на нови мултимодални схеми, които по един или друг начин да заобикалят тези райони, коментира Пасков.

В тази връзка се говори за някои нереализирани проекти през България и някои трансевразийски проекти, добави той. Войните засилиха и проекти като отварянето на Северния морски път, каза Пасков.

