Издирва се столичанин, изчезнал началото на август

СДВР издирва 43-годишен мъж от София.

Станислав Василев Юмерски от ж.к. "Овча купел" е в неизвестност от началото на август.

По информация на роднините, Юмерски е напуснал дома си в началото на август с личния си автомобил „Опел Инсигниа“, който на 20 август е бил засечен от тол камера на АМ „Тракия“ в района на пътен възел Памукчии с посока на движение към Бургас.

Станислав Юмерски е висок към метър и 80 см, с нормално телосложение, кафяви очи, прошарена коса, няма данни за облеклото му, уточяват от МВР.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112, 02 9821760, 02 0921755 или в най-близкото поделение на МВР.