IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Издирва се столичанин, изчезнал началото на август

Станислав Василев Юмерски е на 43 години

02.09.2025 | 18:22 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:37 ч. 2
Снимка: МВР

Снимка: МВР

СДВР издирва 43-годишен мъж от София.

Станислав Василев Юмерски от ж.к. "Овча купел" е в неизвестност от началото на август.

По информация на роднините, Юмерски е напуснал дома си в началото на август с личния си автомобил „Опел Инсигниа“, който на 20 август е бил засечен от тол камера на АМ „Тракия“ в района на пътен възел Памукчии с посока на движение към Бургас.

Станислав Юмерски е висок към метър и 80 см, с нормално телосложение, кафяви очи, прошарена коса, няма данни за облеклото му, уточяват от МВР.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112,  02 9821760, 02 0921755 или в най-близкото поделение на МВР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Станислав Василев Юмерски изчезнал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem