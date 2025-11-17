IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха чужденец с два пистолета на ГКПП "Капитан Андреево"

Той е преминал границата в тайник на автобус, шофьорът също е задържан

17.11.2025 | 18:30 ч.
На 15 ноември в 23 часа на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал за влизане в България автобус, управляван от 49-годишен турски гражданин, съобщиха днес от Гранична полиция.

При съвместната проверка с митнически служители по инициатива на „Гранична полиция“, сред пътниците на автобуса е открит мъж без документ за самоличност, по негови данни турски гражданин. Установено е, че той е влязъл в страната укрит в специално пригоден тайник под предните седалки на автобуса до стълбите на предната пътническа врата.

На чуждия гражданин е извършен личен обиск, при който граничните полицаи са открили два пистолета, 5 пълнителя и 83 боеприпаса за тях. Укритият мъж е признал, че в Турция е платил 20 000 евро на водача на автобуса за нелегалния превоз, целта му е била да стигне до Западна Европа. Двамата са задържани в ГПУ-Свиленград. Уведомени са районната и окръжната прокуратури, разследването по случая продължава.

