IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 132

Щетите по дерайлиралия трамвай са за над 50 000 лева

Ватманът, който е управлявал, е с над 20 години стаж

02.09.2025 | 18:52 ч. Обновена: 02.09.2025 | 23:28 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси на дерайлиралия трамвай в София се оценява на над 25 000 лв. Трамваят е бил в композиция от две мотриси, тоест общата стойност на щетите е около 50 000 лева. Това каза пред журналисти началникът на сервиз в трамвайно депо "Искър" Александър Дашев. 

Той добави, че в момента текат проверки от технически комисии, за да могат да разберат до каква степен са щетите и колко се възстановими. Дашев обясни още, че ще се събере и дисциплинарна комисия, която ще прецени вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран. 

Началникът на сервиза в трамвайното депо "Искър" обясни, че ватманът, който е управлявал, е с над 20 години стаж.

"Той е много опитен, не е имал сериозни провинения и нарушения", добави Дашев, цитиран от БТА.

"При всички положения ще има санкции за водача. Въпросът е, че вече техническата комисия ще се събере и ще се направи и протокол, след това след това на дисциплинарната комисия ще го разгледа и ще прецени съответно какви да бъдат санкциите", обясни Дашев. 

Свързани статии

На въпрос доколко е редно ватманът по този начин да слиза от трамвая, за да си купи кафе, Дашев каза, че не е редно, но го наблюдава като практика. 

"Трамваят не може да тръгне на собствен ход", категоричен бе Дашев.

"Записите от камерите в района са предадени на властите", добави той, като уточни, че камери има и в салона на трамвайната мотриса, както и във ватманската кабина. 

Трамваят е бил в изправност, минал е техническо обслужване през миналия месец. 

Припомняме, че по-рано днес трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира в София, като удари няколко коли. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

щети трамвай
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem