Пеевски: Няма да позволя някой да тресе страната

Хората ще получат истината за всеки в тази държава

03.09.2025 | 09:38 ч. Обновена: 03.09.2025 | 10:14 ч. 36
БГНЕС

Държавата е освободена от "соросите" и техните производни. Няма да позволя никой да тресе страната, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски преди началото на днешното заседание.

По думите му всички в момента се занимават само с президентската кампания.

“Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията, призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората”, закани се Пеевски. 

“Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава”, каза лидерът на ДПС-НН.

ДПС-НН Делян Пеевски правителство НС Радев партия президентски избори
