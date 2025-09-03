Пеевски: Няма да позволя някой да тресе страната

Държавата е освободена от "соросите" и техните производни. Няма да позволя никой да тресе страната, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски преди началото на днешното заседание.

По думите му всички в момента се занимават само с президентската кампания.

“Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията, призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората”, закани се Пеевски.

“Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава”, каза лидерът на ДПС-НН.