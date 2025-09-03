Борисов: Всички клатят управлението, но ще вървим докрай

“Управлението никога не е било стабилно - всички го клатят, то е на малцинството”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а дали Пеевски “ще продължи да го подкрепя, е негова работа”.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай”, каза още Борисов и подкани президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ":

"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев - така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система - 6 милиарда. Надявам се добронамерената работа между институциите, с подаръци, да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък на България”, добави лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали се притеснява от една евентуална партия, създадена от президента, Борисов каза, че би се радвал да има такава.

“Вижте колко е хубаво като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим. Интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си в това”, каза още Борисов.