Четиричленно семейство харчи 2050 лв. за почивка у нас, а в Гърция - 2650 лева

Цените по морето падат с 30% до 50% през септември, а сега предстоят и празници.

"Много добри пристигания имаме. Интересна беше планината, също много посещавана. Прехвърляме малко над 9 млн. туристи, което значи, че се движим с 4% ръст спрямо миналата година. Много по-голям е ръстът в приходите ни", каза директорът на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов в "България сутрин".

Туристите харчат повече - има повече забавления и ценности, които се посещават, обясни той.

"Турция качи цените, Гърция също отбелязва ръст в приходната част. Годината ще приключи с 26,1 млн. пътували българи в България. Надграждаме качеството. Навсякъде всичко се обновява - летището, нови самолети, повече полети. Обновени хотели, нови автобуси - навсякъде нови неща", подчерта проф. Драганов за Bulgaria ON AIR.

По думите му едно семейство с 2 деца е похарчило за почивка у нас около 2050 лв. за 7 дни, докато в Турция сумата щеше да е 2300 лв., а в Гърция - 2650 лв.

Проф. Драганов е категоричен, че пътуванията ще продължат и след 15 септември.

"Хората съживиха имотите си, получаваме приходи от туризъм на места, на които не сме предполагали. Ноември ще бъде в зоната на нормалното. Имаме много добри успехи на германския пазар. Отрицателно повлия войната в Близкия изток, но за сметка на това има повече пътувания от Израел към България", поясни гостът.

