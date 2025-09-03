IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Четиричленно семейство харчи 2050 лв. за почивка у нас, а в Гърция - 2650 лева

Турция и Гърция също са надули цените

03.09.2025 | 14:55 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:25 ч. 13

Цените по морето падат с 30% до 50% през септември, а сега предстоят и празници.

"Много добри пристигания имаме. Интересна беше планината, също много посещавана. Прехвърляме малко над 9 млн. туристи, което значи, че се движим с 4% ръст спрямо миналата година. Много по-голям е ръстът в приходите ни", каза директорът на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов в "България сутрин". 

Туристите харчат повече - има повече забавления и ценности, които се посещават, обясни той.

"Турция качи цените, Гърция също отбелязва ръст в приходната част. Годината ще приключи с 26,1 млн. пътували българи в България. Надграждаме качеството. Навсякъде всичко се обновява - летището, нови самолети, повече полети. Обновени хотели, нови автобуси - навсякъде нови неща", подчерта проф. Драганов за Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

По думите му едно семейство с 2 деца е похарчило за почивка у нас около 2050 лв. за 7 дни, докато в Турция сумата щеше да е 2300 лв., а в Гърция - 2650 лв.

Проф. Драганов е категоричен, че пътуванията ще продължат и след 15 септември.

"Хората съживиха имотите си, получаваме приходи от туризъм на места, на които не сме предполагали. Ноември ще бъде в зоната на нормалното. Имаме много добри успехи на германския пазар. Отрицателно повлия войната в Близкия изток, но за сметка на това има повече пътувания от Израел към България", поясни гостът.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

почивка море Турция Гърция България
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem