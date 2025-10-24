IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Георги Георгиев: "Лукойл" в България отговарят на критериите за санкции от САЩ

Те предвиждат ограничение за разпоредителни сделки със собствеността на компаниите

24.10.2025 | 12:04 ч. 8
Георги Георгиев: "Лукойл" в България отговарят на критериите за санкции от САЩ

Бургаската рафинерия и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на „Лукойл“ в България, отговарят на критериите, каза пред медиите министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщи БТА.

По-рано бе съобщено, че министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. По темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Свързани статии

Георгиев обясни, че Министерство на правосъдието е отговорно за Имотния и Търговския регистър, като санкциите предвиждат ограничение за разпоредителни сделки със собствеността на компаниите – компаниите майки и на дъщерните дружества.

„Това, което сме направили е анализ на дъщерните дружества, тяхната структура и дали попадат или не в обхвата на санкциите“, каза министърът.

Свързани статии

Той добави, че по отношение Търговския регистър има опит във връзка с пакета мерки със санкции от ЕС. По думите му при конкретни заявления по партидите за опит за смяна на собственост се реагира и не веднъж е имало сезиране с различни опити да се заобикалят санкциите.

Министър Георгиев обясни, че на срещата при премиера ще се направи анализ на фактическата обстановка, на това как и по какъв начин санкциите ще се отразят на български граждани, на пазара и необходимите адекватни реакции на българските институции.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Георги Георгиев Лукойл санкции
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem