Мир ли? Путин нареди да призоват в армията резервистите след ударите по рафинерии и военни заводи в Русия

Русия ще изпрати повиквателна за резервистите след мощните украинските удари по рафинерии и заводи, предава Ройтерс.

„За да се повиши нивото на сигурност на критичната инфраструктура и други обекти, жизненоважни за благосъстоянието на гражданите, е взето решение за ангажиране на най-подготвените и патриотични граждани в осъществяването на мерки за защита на граждански обекти дълбоко на територията на Русия“, каза Вицеадмирал Владимир Цимлянски, ръководителят на руската военна служба.

Численият боен резерв на Русия според официални източници е около 2 млн. души. По украински данни обаче той стига до 5 млн. обучени запасни, които имат в различна степен и години военно минало.

А максималният потенциален ресурс на руската армия може до достигне до 20 млн. резервисти.

От резервистите, мобилизирани през 2022 г., реално на фронта са изпратени 80-90 хил. резервисти според официални руски данни.

Общите сили на Русия в Украйна - активни бойци, резервисти и логистика се оценяват на около 700 хил. души, пак според украински източници.

Москва не съобщава техният брой. Точната част от резервистите не е публично достъпна.

„Проект на закон изяснява целите, за които се използват резервисти, като предвижда възможността за изпращането им в специални тренировъчни лагери за защита на жизненоважна инфраструктура – ​​енергетика, транспорт, нефтопреработвателни заводи и друга инфраструктура само в техния регион.“, добави Цимлянски.

Украйна порази руски химически завод с ракети Storm Shadow, съобщиха военните във вторник. Украинските военни са използвали произведеното във Великобритания оръжие с голям обсег.

Ракетата е проникнала през руската система за противовъздушна отбрана. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че все още оценява резултата от „масивния“ удар.

Часове по-късно Русия предприе тежка атака с дронове и ракети срещу няколко украински региона, при която загинаха шестима души, включително две деца, според президента Володимир Зеленски.

„Бих искал да отбележа, че е важно да не се бъркат резервистите с „договорни войници“ – действащи военнослужещи. Основната разлика между резервистите и войниците по договор е, че те могат да съчетават времето си в резерва с основната си работа.

Резервистите не са военнослужещи и имат всички права на цивилни. Резервистите са граждани, които преди това са служили във въоръжените сили или други служби за сигурност и които доброволно сключват договор за служба в резерва“, уточни още Владимир Цимлянски.

„Проектът на закона, разработен по инициатива на руското Министерство на отбраната, не засяга всички граждани и не улеснява набирането им на военна служба, в зони на „специалната военна операция“ или разполагане извън страната. Освен това, не се говори за мобилизация“, уточни ръководителят на руската военна служба.