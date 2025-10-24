ГЕРБ даде задна: Оттегля спорната такса водомер

ГЕРБ оттегля приетото на първо четене предложение на Министерски съвет и регионалното министерство за вкарването на понятието "такса водомер" в Закона за водоснабдяването и канализацията.

За сметка на това ще предложи цената на водата да се определя спрямо потребеното количество.

"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план", каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени.

В сряда депутатите на първо четене приеха цената на водата за домакинствата да се изчислява по 2 елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер". Задаващата се мярка породи обществено недоволство. При приемането ѝ Нанков настояваше, че практиката е разпространена в ЕС и няма да повиши цената на водата в България.

"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно", каза още Нанков.

Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ е - при до 10 куб. метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 куб. метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената.

Той коментира, че в момента ценообразуването в сметките за водата е крайно несправедливо и че има "граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани".

Николай Нанков обвини критикуващите законопроекта, че пазят тези с по-високи доходи.



