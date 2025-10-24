ГЕРБ даде задна: Оттегля спорната такса водомер

ГЕРБ оттегля приетото на първо четене предложение на Министерски съвет и регионалното министерство за вкарването на понятието "такса водомер" в Закона за водоснабдяването и канализацията.
За сметка на това ще предложи цената на водата да се определя спрямо потребеното количество.
"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план", каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени.
"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно", каза още Нанков.
Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ е - при до 10 куб. метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 куб. метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената.
Той коментира, че в момента ценообразуването в сметките за водата е крайно несправедливо и че има "граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани".
Николай Нанков обвини критикуващите законопроекта, че пазят тези с по-високи доходи.
