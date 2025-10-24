Ваксината срещу варицела е задължителна, заболяваемостта всяка година е сериозна

От 2026 година ваксината срещу варицела влиза в задължителния имунизационен календар. По думите на общопрактикуващия лекар д-р Мирослав Спасков това е успех на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Защо е важна тази ваксина

"Ще дам пример по аналогия с грипа. В момента на пазара разполагаме с три ваксини. Едната е назална, другата е четиривалентна, третата - тривалентна. Тривалентна е, защото вследствие на десет години употреба на четиривалентна ваксина единия от щамовете вече го няма. Ако тук имунизираме над 80% от децата, може да успеем да унищожим варицелата като заболяване", обясни лекарят.

Според д-р Спасов заболеваемостта всяка година е сериозна.

"Особено в тези месеци децата са възприемчиви. Обикновено са податливи във възрастта между 3 и 6-годишна възраст. Ние, както и с грипа, сме приятели, защо пък и да не прекараме варицела по естествен път. Дори родители си организират варицелени партита, умишлено събират здрави и болни деца, за да не се имунизират. Всичко зависи от индивидуалните способности на човека. Има хора, които не боледуват в детска възраст", обясни лекарят.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Спасов добави, че основният проблем е, че след преболедуването вирусът на варицела зостер остава в предните рога на гръбначния мозък в “спящо състояние”. “От провокация може да се събуди и при възрастните се развива заболяването херпес зостер. Това е ограничена локална кожна форма, засягаща нервен дерматом. Изключително много боли", добави здравният експерт.

Доц. Спасов добави, че рядко се наблюдават усложнения, но не бива да ги подценяваме.

"По статистика между 1 до 3% от хората развиват усложнения. Ако детето развие варицела и държи температура по-висока от 38 градуса в продължение на четири дни, започне и кашлица, трябва да мислим за вирусна пневмония. Рискова група са бременните жени. Ако бременна жена в първия, дори втория триместър, заболее от варицела, има риск за новороденото - да се роди с ниско телесно тегло, да има аномалии на крайниците. При варицелата кожните обриви могат да останат белези. Може да се стигне до нарушение на зрението. Сложно усложнение е засягането на централната нервна система", заяви д-р Спасов в предаването "България сутрин".

Държавата предлага имунизация на всички деца, родени след 1 януари 2026 г., като по този начин може да се предпазят децата от разболяване, създава се хубав имунитет в продължение на 10 години.

