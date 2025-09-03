IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Държавният резерв започва доставки на вода за Плевен и Стражица

Това става факт с решение на Министерския съвет

03.09.2025 | 16:15 ч. Обновена: 03.09.2025 | 17:09 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

С решение на Министерския съвет, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави бутилирана изворна вода на община Плевен, поради обявено бедствено положение от 1 септември 2025 г във връзка с трайна липса на вода за питейно-битови нужди.

Общото количество възлиза на 262 944 литра, от които 139 104 литра са в разфасовки по 1,5 литра, а 123 840 литра – в разфасовки по 10 литра. С предоставените количества ще бъдат обезпечени нуждите на болнични заведения, училища, социални институции и детски градини на територията на общината.

Официалното искане от областния управител на Плевен бе изпратено на 1 септември. Незабавно след това документът беше внесен в Министерския съвет и включен за разглеждане в дневния ред на редовното правителствено заседание на 3 септември. Решението бе взето без отлагане, което е ясен знак за отговорното отношение на правителството към проблемите на местните общности и готовността му да действа своевременно при кризисни ситуации, отчитат от правителствената пресслужба.

Още в същия ден е създадена необходимата организация водата да бъде натоварена и транспортирана към засегнатите райони, за да се осигури навременна доставка на място. Така се гарантира, че жителите и институциите в Плевен няма да останат без достъп до питейна вода.

В същото време държавна подкрепа ще получи и община Стражица, където в село Виноград бе обявено бедствено положение заради силно намален дебит на водоизточниците и проблеми с водоподаването. На общината ще бъдат предоставени общо 26 250 литра бутилирана вода, от които 15 750 литра в разфасовки по 1,5 литра и 10 500 литра в разфасовки по 10 литра.

По този начин държавата гарантира, че засегнатите райони ще получат необходимата подкрепа и достъп до питейна вода, а институциите остават ангажирани с бързи и навременни мерки за справяне с кризисните ситуации.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

община Стражица Плевен Министерски съвет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem