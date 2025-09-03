IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Четири станаха жертвите на челния сблъсък край Хасково ВИДЕО

В болницата са 56-годищен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години

03.09.2025 | 16:45 ч. Обновена: 03.09.2025 | 17:10 ч. 9
Четири станаха жертвите на челния сблъсък край Хасково ВИДЕО

Четири станаха жертвите на катастрофата край симеоновградското село Константиново.

Информацията потвърдиха от МБАЛ - Хасково, където са транспортирани пострадали при тежкото произествие, съобщава БНТ.

Малко след 13.00 ч. на прав участък челно са се ударили две коли. Изпратени са пет полицейски екипи, медици и пожарна.

Свързани статии

В болницата са 56-годищен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години.

Все още няма подробности за катастрофата, причините се изясняват. Заради инцидента пътят Симеоновград - Хасково е затворен, а движението се отклонява през Харманли.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хасково катастрофа загинали жертви ранени
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem