Тежка катастрофа край Хасково отне живота на двама, петима са ранени

Към момента причините за тежкия инцидент се изясняват

03.09.2025 | 15:20 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:27 ч. 0
Двама мъже загинаха, а други петима души са ранени при тежък челен сблъсък между два леки автомобила край симеоновградското село Константиново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал днес, малко след 13:00 часа, на прав участък от пътя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Веднага след получаването на сигнала към мястото на произшествието са изпратени пет полицейски екипа, екипи на Спешна помощ и пожарна безопасност. При пристигането си медиците са констатирали смъртта на двама от пътуващите. Петима други пострадали са транспортирани и настанени в болнично заведение за лечение, като състоянието им се уточнява.

Към момента причините за тежкия инцидент се изясняват. На място се извършва оглед.

Във връзка с катастрофата пътят между Симеоновград и Хасково е временно затворен за движение. Автомобилният трафик се пренасочва по обходен маршрут през Харманли. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

