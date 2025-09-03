IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какви новости очакват учениците в навечерието на 15 септември?

Ученици и родители са на различни мнения за по-късното започване на часовете

03.09.2025 | 23:30 ч. Обновена: 03.09.2025 | 23:50 ч. 0
В навечерието на първия учебен ден започват обсъжданията на нашумелите идеи за промени в учебния процес. Те включват въвеждане на час по добродетели и религии, в който да се възпитават основни принципи и морални ценности. Включват забрана за използване на мобилен телефон по време на учебния ден, което да цели по-голяма концентрация за учениците. 

Калоян ще бъде първокласник и споделя, че ранното ставане за него няма да е проблем.

"Научих се да ставам рано. Имам часовник и за 7 ч. ми го навива мама", сподели той.

Сред предложенията за промяна в учебния процес е по-късното начало на учебните часове.

"Имам по-малко детенце, което ходи на детска градина в друг квартал. За мен това лично би било улеснение на 100%", коментира Стефани Иванова.

"Училище, като нашето, има много ученици, около 1400, което предполагам е голяма трудност, иначе би било много хубаво", смята началният учител Станислава Величкова.

"Това е възможно да стане само там, където училищата са на едносменен режим. В училищата с двусменен режим ще бъде трудно, но пък там може да се използва гъвкаво учебно време, т.е. учебният ден да започва в различен час", обясни зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.

Част от останалите предложения включват забраната за използване на телефони извън образователни и медицински цели, както и въвеждането на час по "Добродетели и религии".

"Задължително избираеми модули. Никой няма да налага религията и в крайна сметка това е част от политиката на МОН за засилване на възпитателната работа в училищата", уточни още Лазарова.

Отзвукът сред родители и учители е предимно положителен.

