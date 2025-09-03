Вълчев увери: Изпитът по математика след 7. клас няма да затрудни учениците

Изпитът по математика след седми клас няма да затрудни учениците, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти след заседанието на Министерския съвет. По думите му изпитът по математика за следващата година няма да бъде много по-различен от изпита в предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки.

За учениците няма да се изисква нищо допълнително освен това, което и сега е в учебните програми, добави той. Задачите ще си останат математически, каза още министър Вълчев и припомни, че на сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани примерни задачи. И сега по време на външните оценявания учениците решават достатъчно практически задачи, свързани със скорост, път, време, с елементи на географията и др.

Сега изначално ще бъдат заложени такива задачи, като няма да се иска наизустяване на нито една формула, увери министър Вълчев. По думите му целта на новото съдържание на изпита е учениците да могат да решават практически задачи, тъй като се вижда, че трудно се справят с тях. По думите му децата ще трябва да знаят какво е електрически ток, ват, волт, изчисляване на мощност, без да е нужно да наизустяват формули.

Има две причина за частните уроци - част от родителите искат да дадат предимство на децата си във външното оценяване, както и натрупаните дефицити заради невъзможността ефективно да се усвоят заложените резултати в учебните програми, каза още министър Вълчев, цитиран от БТА. По думите му част от учебните програми са прекалено амбициозни и не стига времето нито на родителите, нито на учителите.

Изпитът по математика няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото по-голямата степен от изпита ще мери интелигентност, а тя не може да се заучи. Ще мерим доколко учениците са разбрали и осмислили, както и доколко могат да приложат знанията, които се трансформират и в умения. Крачката, която правим за следващата година, е доста скромна в посока да интегрираме и знания от природните науки, допълни той.

В тестовете от националните външни оценявания за седми и десети клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министър Красимир Вълчев, публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката. В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на седми клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата".