Липсва рекламна стратегия, която да позиционира България като винена дестинация

България да бъде призната за винена дестинация - това е основната цел на новата организацията за винен туризъм, създадена у нас

"Тази организация възникна съвсем естествено като обединение на водещите изби, които освен с производство на вино, се занимават и с винен туризъм от години. Всяка една от винарните самостоятелно развиваше винения туризъм. Но когато разбираме, че България ще бъде домакин на глобалната конференция за винен туризъм в Пловдив и когато виждаме, че Министерството на туризма проявява воля и желание да подпомогне винения туризъм в България, ние по естествен начин се обединихме", каза председателят на Българската организация за винен туризъм Петя Минкова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ чрез обединен бранд страната ни би имала успех на международните пазари.

Ръст до 20% при винения туризъм

"Виненият туризъм е направление, което целогодишно може да бъде експлоатиране. Там ръстът на годишна база е около 15-20%. С министъра имахме много ползотворна среща, бяхме приети няколко дни след учредяване на асоциацията, което означава, че има желание от страна на министерството да подкрепя нашите действия. Обсъдихме дигитализация на винения туризъм, изграждане на единна платформа в туризма, което ще обедини не само нас винарите, но ще обедини на национално ниво всичко, което се случва - историческите забележителности, ресторантите, музеи и фестивали, които се случват", допълни Минкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че когато се говори за винен маршрут, трябва добра стандартизация на услугите, които се предлагат.

"Винен маршрут е дестинация, която ти ще посетиш няколко винарни, може да направиш комбинация с други преживявания. Виното като продукт не буди толкова голям интерес, колкото преживяванията, които са около него. Гостите и туристите искат да видят произхода на продукта. Заради това всички ние отваряме вратите си, за да посрещнем гостите и те да видят от лозето до затварянето на бутилката какво се случва", подчерта гостът.

Минкова поясни, че във Франция и Италия този сектор получава държавни субсидии.

"Българското вино има страхотни качества, признато е, че съотношението цена-качество е много добро, тъй като България все още не може да достигне високите нива на Бургундия и на другите световни области. Виното е свързано с културата и историята, чрез Министерството на културата може да се кандидатства по различни програми, които да подпомогнат презентацията на винения туризъм. Разчитаме на хората, които се връщат", коментира тя.

Гостът смята, че липсва рекламна стратегия, която да позиционира България като винена дестинация.

"България има огромно богатство с автентичните си сортове - мавруд, гъмза, червен мискет, Мелник 55. Това е национално богатство", категорична е Минкова.

