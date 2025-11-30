Шкварек към властта: Защо "изпрахте" Асен Василев, неможачи?

Председателят на фондация "Консервативно Общество" Кристиян Шкварек отправи упреци към управляващите, че са "изпрали" лидера на ПП Асен Василев. И в момента той се изявява като рок звезда в клубове. Той направи аналогия с Пеевски в социалните мрежи.

"Помните ли колко време всички вкупом тричаха ППДБ, че са "изпрали Пеевски"? Какъв некадърник трябва да си, че вместо да приключиш основния си опонент - ти да го реанимираш? Така беше, и така направиха. Правилно ги тричаха.

А сега време ли е за абсолютно същия въпрос към настоящата власт? Дали вие не "изпрахте Асен Василев"? Един човек, който е съден за кражба и измама от бившите си партньори. Който докара Спецов. Който шитна партийната централа срещу солидна сума. Един човек, който цялата държава чу в прав текст да казва на съпартийците си, че ще превзема службите, уволнява незаконно и организира избори "с наше МВР". Малко политици у нас имат толкова цветуща биография на измамник, крадец и схемаджия. А в момента...в момента му вдигат концерти като на звезда.

Защото го изпрахте, неможачи такива, с некадърност, арогантност и глупост. Изпирането на Асен Василев е най-тежката присъда за текущата власт и най-вече за нейния втори ешелон от самозабравили се апаратчици, правещи комисии от по 34 секунди. Давайте още в същия дух, белким до Нова Година сте съживили кариерите и на Кирил Петков, Христо Иванов, Мая Манолова, Настимир Ананиев, Бабикян, Хаджигенов и който още се сетиш...".