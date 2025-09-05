Шофьор блъсна две момичета на пешеходна пътека в Радомир

Две момичета са пострадали при пътен инцидент на пешеходна пътека в Радомир, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Катастрофата е станала вчера, докато децата, на 11 и 12 години, са пресичали пътното платно на ул. "Райко Даскалов" в района на поликлиниката в града.

Те са блъснати от лек автомобил, шофиран от 66-годишен мъж от Кюстендил. Заради инцидента 11-годишното момиче е транспортирано в столично лечебно заведение. Установено е, че е с открита рана в областта на главата, контузия на гърба и мозъчно сътресение. Момичето е без опасност за живота.

Другото дете е без сериозни наранявания.

Шофьорът е изпробван на място за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.