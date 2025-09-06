Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени, посочиха от ПП

"Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени".

Това написаха от партия "Продължаваме Промяната" във Facebook страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

От БСП също честитиха празника и Деня на Съединението.

"На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.

Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.

Честит празник!“, написаха в своето приветствие социалистите.