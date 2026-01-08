АПИ: Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили

Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили днес и през следващите дни поради предстоящи снеговалежи, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост.

Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици, се посочва в съобщението на пътната агенция.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

С преминаването на студен атмосферен фронт синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от НИМХ. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка.