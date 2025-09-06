IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Велико Търново отбеляза 40 години "Звук и светлина" с музика на живо

Хиляди изгледаха шоуто със специалното участие на Теодосий Спасов

06.09.2025 | 11:55 ч. Обновена: 06.09.2025 | 13:31 ч. 3
Снимка: Пресцентър на НС

Снимка: Пресцентър на НС

За първи път аудио-визуалният спектакъл "Звук и светлина" във Велико Търново беше представен с музика на живо по случай 40 години от първото му излъчване през 1985 година. Историческото събитие се състоя в навечерието на Съединението, на площад "Цар Асен I".

В празничния концерт участваха хорът и оркестърът на Държавна опера Русе със специалното участие на прочутия кавалджия Теодосий Спасов. Диригент на събитието беше Владимир Бошнаков, който е и артистичен директор на летния оперен сезон “Сцена на вековете”, който също отбелязва 40 години от първото си издание.

Грандиозният концерт беше свързан с историята на Велико Търново и включваше изпълнения на "Цар Калоян", "Мария Десислава" и операта "Ивайло".

Кулминацията беше музиката на "Звук и светлина", която съпътства визуалния спектакъл върху крепостта Царевец.

След края но шоуто последва пищна заря, която освети небето над Царевец.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велико Търново Звук и светлина Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem