Велико Търново отбеляза 40 години "Звук и светлина" с музика на живо

За първи път аудио-визуалният спектакъл "Звук и светлина" във Велико Търново беше представен с музика на живо по случай 40 години от първото му излъчване през 1985 година. Историческото събитие се състоя в навечерието на Съединението, на площад "Цар Асен I".

В празничния концерт участваха хорът и оркестърът на Държавна опера Русе със специалното участие на прочутия кавалджия Теодосий Спасов. Диригент на събитието беше Владимир Бошнаков, който е и артистичен директор на летния оперен сезон “Сцена на вековете”, който също отбелязва 40 години от първото си издание.

Грандиозният концерт беше свързан с историята на Велико Търново и включваше изпълнения на "Цар Калоян", "Мария Десислава" и операта "Ивайло".

Кулминацията беше музиката на "Звук и светлина", която съпътства визуалния спектакъл върху крепостта Царевец.

След края но шоуто последва пищна заря, която освети небето над Царевец.