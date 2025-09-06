В Деня на Съединението: Откриха паметник на генерал Владимир Вазов СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 7 / 7

Откриха паметник на генерал Владимир Вазов в Деня на Съединението.

Паметникът на "Победителя от Дойран", се намира на ул. "Панайот Хитов" и бул. "Владимир Вазов". Скулптурата е дело на Борис Борисов.

Паметникът официално беше открит от кмета на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието и бивш председател на Столичен общински съвет Георги Георгиев и изпълнителния директор на издателство "Сиела Норма" Веселин Тодоров.

“Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България“, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в словото си при откриването на паметника на генерала в София.

Той добави, че като градоначалник на София ген. Вазов има изключително значение за придаване на европейския облик на столицата – от градския транспорт и неговата модернизация през изграждането на познатите ни до днес градски и културни институции, поставя началото на строителството на Рилския водопровод и слага край на политическите чистки в Общината.

Министърът припомни отношението на комунистическия режим към ген. Владимир Вазов и интернирането му в Рибарица, след това оставен да загине в крайна бедност, а гробът му е поруган.

Георги Георгиев определи ген. Владимир Вазов като изключителен българин, пълководец, признат от всички водещи Велики сили, от чуждите армии за своите заслуги, обичан от Българската армия, наричан от българските войници – нашият генерал, защото никога не се е криел и винаги е бил на първата линия.

Министър Георгиев припомни, че през 1936 г. в Лондон, по повод честване на края на Първата световна война, пред 3000 военнослужещи и 200 знамена, главнокомандващият парада лорд Милн заповядва – "Свалете знамената! Минава ген. Владимир Вазов, победителят при Дойран“.