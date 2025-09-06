IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Парапланерист е паднал върху скали в района на Габрово

ПСС е провела спасителна операция

06.09.2025 | 16:45 ч. Обновена: 06.09.2025 | 17:22 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

В района на Габрово парапланерист е паднал вчера върху скали, бил е висящ, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 19:00 часа. Екип на спасителната служба го е прибрал. Човекът е ударил главата си, добави от ПСС.

Относно условията за туризъм днес в планините от спасителната служба посочиха, че те са много добри. Има умерени ветрове по високите части на Стара планина.

