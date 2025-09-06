IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голям пожар гори край Сопот до Пречиствателната станция

Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото

06.09.2025 | 17:59 ч. Обновена: 06.09.2025 | 19:06 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Голям пожар избухна в района на град Сопот, като вече близо четири часа огнеборци се борят с пламъците. Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията.

По първоначална информация огънят е тръгнал от запалени сухи треви. Силният вятър в района обаче е допринесъл за бързото разрастване на пожара, който е обхванал широка площ, включваща дървета, храсти, стърнища и лозови масиви.

Към момента няма данни за застрашени хора или населени места. В близост до огнището се намира Пречиствателната станция за отпадъчни води на Община Сопот, но според властите пряка опасност за съоръжението няма.

Екипите на Пожарна безопасност и защита на населението продължават работата по локализирането на пожара, като усилията им са съсредоточени в ограничаване на периметъра на разпространение на огъня. Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват. І БГНЕС

