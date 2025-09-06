Валентин Радев за побоя над МВР шефа: Става въпрос за възпитание

Нападението над полицейски началник в Русе говори за липса на доверие в институцията. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в предаването "Опорни хора".

"Това, което за мен е водоразделът - те са съзнавали какво правят, знаели са с кого се сбиват, че това е шефът на полицията, че това е представител на властта. Това мен много ме смущава. Нашето МВР са хората, които ни пазят, хората, които са призвани да ни осигуряват сигурност на нас, на семействата ни", посочи Радев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му става въпрос за възпитание.

"Там МВР има своята функция, но тя е много малка - тя е на семейството, училището, на всички нас като граждани на улицата с поведението си. Сега какъв беше този пример - прави забележка и го пребиват. Кой друг ще направи забележка на някой за нещо си, щом могат да пребият полицейски шеф - всички ние трябва да се замислим и да започнем от детската градина", категоричен е ексминистърът.

Радев определи като "много шум за нищо" новината за заглушения GPS сигнал на самолета на Урсула фон дер Лайен.

"Не съм експерт в областта, но премиерът го каза - такива заглушавания е имало, има записи на нашите експерти, които се занимават с въздушното движение, това се случва постоянно. Ние сме много близо до активните бойни действия, така че се заглушава регионът, включително и част от Черноморието", посочи специалистът.

По думите му не е имало опасност за самолета, но темата се използва политически.

