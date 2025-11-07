IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Екипи на ПСС са издирили израелци, изгубили се на Витоша заради мъгла

Не са добри условията за туризъм в планините

07.11.2025 | 09:55 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Екипи на Планинската спасителна служба (ПСС) от Витоша са провели вчера акция по издирването и прибирането на двама израелски туристи, изгубили се заради гъста мъгла. След операцията туристите са открити и успешно свалени от планината в добро здравословно състояние.

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са ниски – между 0 и 5 градуса, посочиха от ПСС. Лифтовите съоръжения в зимните курорти не работят. В Стара планина вали дъжд, а по високите части превалява сняг. Навсякъде във високите зони е мъгливо, което затруднява придвижването и ориентацията, добавиха от ПСС. 

 

