Екипи на ПСС са издирили израелци, изгубили се на Витоша заради мъгла

Екипи на Планинската спасителна служба (ПСС) от Витоша са провели вчера акция по издирването и прибирането на двама израелски туристи, изгубили се заради гъста мъгла. След операцията туристите са открити и успешно свалени от планината в добро здравословно състояние.

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са ниски – между 0 и 5 градуса, посочиха от ПСС. Лифтовите съоръжения в зимните курорти не работят. В Стара планина вали дъжд, а по високите части превалява сняг. Навсякъде във високите зони е мъгливо, което затруднява придвижването и ориентацията, добавиха от ПСС.