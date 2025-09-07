Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота ни на недоверие

"Дали ще бъде успешен вотът на недоверие зависи от Делян Пеевски, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по NOVA.

"Това показаха изборите и такъв бе изборът на Бойко Борисов за коалиционен партньор на кабинета на Росен Желязков", каза още гостът в студиото.

"Бойко Борисов може да подкрепи вота ни на недоверие, ако прочете безпристрастно нашите мотиви. Той самият казваше, че не харесва правителството на Желязков", добави Мирчев.

"България трябва да има проевропейски президент", каза още Мирчев.

"Ако Борисов се откаже от Пеевски, ние може и да подкрепим кандидат, излъчен от ГЕРБ", добави Мирчев.