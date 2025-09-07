Томислав Дончев: 28% е делът на военната индустрия в българската икономика

28% е делът на военната индустрия в българската икономика, повече от туризма и земеделието, взети заедно. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев, коментирайки бъдещите два завода - за барут и снаряди по стандартите на НАТО, които държавата ще прави съвместно с немския гигант "Рейнметал".

Концернът произвежда от 100 г. и много сериозна техника, не само снаряди, и ще съм щастлив сътрудничеството да продължи с подобна инвестиция, каза Дончев пред Би Ти Ви.

И в тази индустрия има проблем с кадрите, само че за това не се говори, коментира вицепремиерът. Хората не знаят за потенциала, за разкриването му не се работи, смята той. И даде нагледен пример - в момента млад способен инженер е като трансферен футболист, всеки ще иска да го вземе. Но като че ли семействата не знаят това, не го осмислят като образователна перспектива за децата си.

Една от целите ни трябва да е да покажем българската индустрия, тя да стане позната на обществеността и да привлича по този начин и кадри, обясни Томислав Дончев.

Няма нищо притесняващо в проекта за законодателни промени, с които вече Народното събрание ще избира шефа на националната статистика. Не търсете политическа интрига, увери той на въпроса защо настоящият ще се сменя насред мандата му и свързано ли е това с отказа му да откликне на искането на КЗК и КЗП да публикува цените на ежедневна база, тъй като това не е работа на НСИ. Най-представителният орган най-демократично ще избере шефа на статистиката, а тя се нуждае от модернизация, по каквато не е работено през последните 2 г., настоя вицепремиерът.

Единственото, което може да купи политическо време на това правителство, е работа и резултати, заяви още Томислав Дончев в "120 минути".