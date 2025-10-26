IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Защо забраниха на архимандрит Никанор, който подкрепи Украйна, да проповядва?

Той се разграничи от патриарх Даниил

26.10.2025 | 21:46 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Къде са границите на вярата, за кого е предназначена и за кого - не? Тази седмица излезе информация, че архимандрит Никанор има забрана да проповядва. Защо е наказан дългогодишният игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян”?

„Първоначално ми забраниха един месец да отслужвам Света литургия, но после излезе друг документ за две седмици. Официалната причина е във връзка с ревизия, която се точи вече девет месеца. Искат да предоставя документи, които не съществуват. Не сме водили дребни сметки”, посочи отецът в предаването "На фокус" по NOVA. По думите му манастирът е дом на хора, а не предприятие.

Свързани статии

„Краде се с фактури, а не без. Ако човек иска да злоупотреби, ще го направи. Наказанието намирам за неправилно”, казва още архимандрит Никанор. Той не скри, че е подал молба да напусне епархията, тъй като не можел да работи с нейното ръководство.

„Още от началото на конфликта в Украйна аз и патриархът станахме лицата на двете течения в Българската православна църква. Той си повтаряше руските опорки и оправдава войната, а аз съм се изказвал много пъти в опозиция на това. Разграничавал съм се от него като личност още като беше митрополит”, добавя свещеникът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

патриарх Даниил архимандрит Никанор църква
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem