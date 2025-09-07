Въоръжение за 13 млрд. лв. е изнесла България от началото на войната в Украйна.

Военната ни индустрия вече е над 4% от БВП и една от основните причини страната ни да реализира ръст на икономиката всяка година. Страната ни се оказа ключов играч в процеса на усилване на европейската отбрана, отбелязва бТВ.

Данните на министъра на икономиката Петър Дилов показват колко значима част от българската икономика се превръща производството на боеприпаси след 2022 г.

Резултатите на ВМЗ-Сопот показват, че и държавно производство в България е способно да печели и да просперира. При 191 млн. лв. приходи за 2021 г. продажбите на ВМЗ за миналата година са в размер на 900 млн. лв., с тенденция да се покачват.

„Като очаквахме през 2025 г. беше премината психологическата граница от 1 млрд. лв. приходи. Във ВМЗ също така са заети около 5000 души, като само за последната година броят им нарасна с близо 350“, отбеляза министърът на икономиката.

По данни на икономическото министерство средната брутна заплата на работниците във ВМЗ е 2500 лева. Почти 100-годишните традициите на България във военната индустрия, наличието на мощности за производство на военно оборудване на фона на голямата геополитическа промяна през последните години, са основната причина нашата страна да реализира икономически растеж, увеличение на пенсии и заплати, на фона на трудни последни 3 години за икономиката в Европа.

Данните от Министерство на икономиката не оставят съмнение коя е индустрията с най-голям принос, за да продължава да държи България на пътя на растежа.

13 млрд. лв. са приходите на нашата страна от продажба на военно оборудване от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. 10 млрд. са приходите ни след 2022 г. над обичайните за военната ни индустрия в годините преди началото на пълномащабната война. България помага, но не като дава, а като продава оръжие и печели от тази война, а цели региони в нашата страна се изхранват от това.