IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Въоръжение за 13 млрд. лв. е изнесла България от началото на войната в Украйна

07.09.2025 | 20:40 ч. Обновена: 07.09.2025 | 21:00 ч. 17
Снимка: Pixabay/ France58

Снимка: Pixabay/ France58

Въоръжение за 13 млрд. лв. е изнесла България от началото на войната в Украйна.

Военната ни индустрия вече е над 4% от БВП и една от основните причини страната ни да реализира ръст на икономиката всяка година. Страната ни се оказа ключов играч в процеса на усилване на европейската отбрана, отбелязва бТВ.

Данните на министъра на икономиката Петър Дилов показват колко значима част от българската икономика се превръща производството на боеприпаси след 2022 г. 

Резултатите на ВМЗ-Сопот показват, че и държавно производство в България е способно да печели и да просперира. При 191 млн. лв. приходи за 2021 г. продажбите на ВМЗ за миналата година са в размер на 900 млн. лв., с тенденция да се покачват.

„Като очаквахме през 2025 г. беше премината психологическата граница от 1 млрд. лв. приходи. Във ВМЗ също така са заети около 5000 души, като само за последната година броят им нарасна с близо 350“, отбеляза министърът на икономиката.

Свързани статии

По данни на икономическото министерство средната брутна заплата на работниците във ВМЗ  е 2500 лева. Почти 100-годишните традициите на България във военната индустрия, наличието на мощности за производство на военно оборудване на фона на голямата геополитическа промяна през последните години, са основната причина нашата страна да реализира икономически растеж, увеличение на пенсии и заплати, на фона на трудни последни 3 години за икономиката в Европа.

Данните от Министерство на икономиката не оставят съмнение коя е индустрията с най-голям принос, за да продължава да държи България на пътя на растежа.

13 млрд. лв. са приходите на нашата страна от продажба на военно оборудване от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. 10 млрд. са приходите ни след 2022 г. над обичайните за военната ни индустрия в годините преди началото на пълномащабната война. България помага, но не като дава, а като продава оръжие и печели от тази война, а цели региони в нашата страна се изхранват от това.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

оръжия износ войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem