Влакът от Пловдив за София спря насред полето заради "накъдрени" релси

Закъснения на влакове заради дефект на релсите в района на Елин Пелин.

"Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед. Релсите пред влака се "накъдрили" и той не може да продължи по тях. Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч", споделя пътник пред БГНЕС.

Справка в сайта на БДЖ показва, че бързият влак от Бургас за София има закъснение от 129 минути.

Бърз влак №1613 (София 15:05 - Свиленград 20:17) увеличи закъснението си на 30 минути, след първоначално закъснение от 20 минути.

Крайградски пътнически влак №10223 (София 15:20 - Ихтиман 16:46) увеличи закъснението си на 40 минути, след първоначално закъснение от 18 минути.