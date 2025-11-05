Новите военни мошеници на Русия - „Черните вдовици“, които мамят войници за брак

Когато руският войник Сергей Хандожко се ожени в деня след постъпването си в армията през октомври 2023 г., семейството и приятелите му бяха объркани. 40-годишният мъж никога не беше споменавал булката. Нито пък беше говорил за брак.

По-озадачаваща беше 20-минутната сватбена церемония без снимки или размяна на халки и само с един гост. След това новата съпруга на Хандожко дори продължила да живее с бившия си съпруг и децата им, според свидетелски показания и съдебно решение, разгледано от The Wall Street Journal.

Но тревожни камбани започнаха да бият, след като Хандожко почина от наранявания, причинени на бойното поле в Украйна, а съпругата му получи еднократната сума, изплащана на най-близките роднини на всеки паднал войник, каза снахата на войника в интервю. Обезщетението, възлизащо на 200 000 долара, е почти 20 пъти по-голямо от средната годишна заплата в Русия.

Съдия в руски граждански съд постанови по-рано тази година, че булката на Хандожко, Елена Соколова, го е измамила да се ожени за нея, за да може тя да получи наследството му. Бракът е анулиран и Соколова трябва да плати глоба от 3000 рубли, еквивалентна на 37 долара. Соколова, която обжалва решението на съда, не отговори на исканията за коментар.

Преследването на руски войници с цел финансова изгода е станало толкова широко разпространено във военна Русия, че хората са започнали да наричат ​​жените, които правят това, „черни вдовици“. Съдилищата, които се занимават с проблема, се опитват да определят дали браковете са били истински или са сключени от жената единствено за финансова изгода след смъртта на съпруга ѝ.

Руските законодатели предложиха закони, които биха наложили по-строги наказания за тези, които стоят зад подобни деяния, или биха ограничили ползите, които те могат да натрупат от брака си с войник.

Феноменът произтича отчасти от големите плащания, които Русия е била принудена да предложи

за да привлече мъжете да рискуват живота си на фронтовата линия в бруталната ѝ война с Украйна. Това включва високи заплати и бонуси за присъединяване, както и големи обезщетения на семействата на загиналите на фронтовата линия.

Плащанията на семействата на загинали войници често надхвърлят 14,5 милиона рубли или 180 000 долара, в зависимост от ранга и обстоятелствата. Парите са наводнили бедните руски региони , от които произхождат много войници на фронтовата линия, провокирайки вражди между роднини за приходите и привличайки онези, които търсят дял.

Според съдебни изявления, разгледани от Journal, отчуждени бащи са се появили отново, предявявайки претенции за част от приходите. Баби и дядовци са поискали пари като обезщетение за това, че са прекарали години в грижи за внук, загинал в битка.

Но руските законодатели и чиновници твърдят, че схемите, при които жени сами или като част от група убеждават войници да се омъжат, преди да отидат на война - с надеждата да се възползват от смъртта им в битка - са особено пагубни.

„Тези чудовища са избрали да опозорят най-святото нещо – да се грижат за семействата на падналите герои!“, каза това лято депутатът Леонид Слуцки . Той сравни замесените жени с мародери по време на блокадата на Ленинград през Втората световна война.

Руски правни експерти казват, че истинският мащаб на проблема е трудно да се установи. Изданието идентифицира половин дузина руски съдебни дела, в които се твърди или се стига до заключението, че руски войник или негови роднини са били измамени с пари, спечелени в окопите, чрез фиктивен брак.

Социалните медии улесняват потенциалните измамници да намират войници. В руската платформа VK има десетки групи, специално създадени за жени, търсещи потенциални съпрузи, служещи в Украйна – с имена като „Срещи с войници“ и „Срещи с белези от раменете“, евфемизъм за човек в униформа.

Според Следствения комитет в региона, една банда, действаща в централния руски регион Ханти-Мансийск, е издирвала необвързани мъже и ги е убеждавала да подпишат договори за военна служба. След това групата е уреждала фиктивни бракове за мъжете и ги е убеждавала да им предадат контрола над финансите си, съобщи Следственият комитет.

Броят на войниците, попаднали в измамата, която е донесла около 30 милиона рубли или 370 000 долара и е била преследвана по законите за организираната престъпност, не е оповестен публично.

През февруари руски прокурор в далечния изток на страната твърди, че семейна двойка е измамила 46-годишен мъж без роднини да се ожени за тяхната 63-годишна съучастничка, преди да го убеди да подпише военен договор.

„Целта е била да се откраднат парите в събитие, което да доведе до плащане за роднини, тъй като са разбирали, че мъжът няма други наследници“, заяви прокуратурата.

Когато мъжът починал, групата открила банкова сметка на името на вдовицата му, подала заявление за възстановяване на дължимите средства на най-близките му роднини и споделила помежду им осем милиона рубли, еквивалентни на почти 100 000 долара, според прокуратурата. Бракът е обявен за невалиден и делото, по което нито войникът, нито заподозрените са посочени, все още е в ход.

Някои законодатели призоваха за наказателна отговорност срещу лица, които сключват фиктивен брак с войник, за да получават държавни помощи.

Двама други законодатели предложиха законодателство, целящо да откаже на развеждащите се съпруги правото на дял от плащанията за услуги на бившия им съпруг, ако двойката се е омъжила след началото на конфликта.

Това е бизнес план

През април сибирски съд призна агент по недвижими имоти за виновен в подбуждане към омраза и вражда, като е подтиквал жени да се омъжат за войници по „лични причини“. Агентът, Марина Орлова, е говорила в подкаст за срещи с жени, които са се опитвали да закупят жилища с големи суми пари, получени чрез наследяване от войници.

„Много е лесно. Намерете човек, който служи на фронта, и когато той умре, ще получите осем милиона“, каза Орлова в подкаста. „Това е бизнес план.“

Във видеоклип, публикуван онлайн от местната полиция, Орлова се извини за изказването си в подкаста, който беше излъчен и като интервю в YouTube. „Искам да поднеса най-дълбоките си извинения за видеото, публикувано онлайн – на участниците в Специалната военна операция, на вдовиците, на майките и на съпругите“, каза тя, използвайки евфемизма на Кремъл за войната му в Украйна.

През август миналата година Ангелина Варюхина се омъжи за 27-годишния войник Георги Костирко в град югоизточно от Москва. Двойката, която се запознала в социалните мрежи, живяла заедно 11 дни, според съдебни документи, съдържащи решението на съда за връзката на двойката, преди Костирко да се върне на война.

Костирко подава молба за развод няколко месеца по-късно, а през февруари руски съдия анулира брака, като даде един месец за обжалване на решението. Две седмици по-късно Костирко е убит на фронтовата линия в Курска област, Русия, а ден след това Варюхина обжалва анулирането на брака си, каза майката на Костирко, Олга Костирко, пред руския телевизионен канал НТВ.

Това остави Варюхина като бенефициент на обезщетението за смъртта на Костирко, според Андраник Григорян, адвокатът, представляващ семейство Костирко. Майката на войника след това съди Варюхина, твърдейки, че е била невярна на Костирко през целия им кратък брак и сега се опитва да се възползва от смъртта на сина си, според съдебни документи, публикувани онлайн от Григорян.

По време на делото Варюхина публикува клипове в Instagram, на които двойката се забавлява в апартамент и се облича в забавни тоалети.

„Някой все още ли се съмнява, че сме подходящи един за друг?“, написа тя в публикация от април, месец след смъртта на Костирко. През април тя каза пред NTV, че се нуждае от плащанията, за да покрие дълговете, с които Костирко е натоварил семейството ѝ.