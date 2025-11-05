Какво да очаквате според зодията на Боброва луна?

С настъпването на ноемврийския хлад, възползвайте се от енергията на втората Суперлуна за годината, известна още като пълната Боброва луна – момент, в който да се заземите и да укрепите духа си за предстоящата зима.

Кога можете да видите пълната боброва луна?

Пълната Луна ще достигне пика си в сряда, 5 ноември, като и това пълнолуние ще бъде суперлуна, според НАСА.

Това означава, че Луната е в най-близката точка до Земята в своята орбита, което я прави да изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено.

Защо се нарича Боброва луна?

Ноемврийското пълнолуние, известно като „Бобровата луна“, отбелязва времето, когато бобрите се оттеглят в колибите си с достатъчно храна, запасена за зимата.

Според Кралските музеи в Гринуич, има известен дебат относно точния произход на името на Бобровата луна. Някои казват, че идва от поставянето на капани от индианците през това време, докато други смятат, че се отнася до собствената им оживена дейност по изграждане на язовири преди зимата.

В кой зодиакален знак е Бобровата луна през ноември?

Зодиакалният знак за всяко пълнолуние се определя от това къде се намира Луната в нощното небе спрямо астрологичните знаци. Поради това променящо се подравняване, пълнолунията всяка година носят различни енергии и теми. Тази година Бобровата луна изгрява в Телец, земен знак, който управлява богатството, доходите, материалните притежания и физическия свят, в който живеем.

Управляван от Венера, Телецът се фокусира върху това, което ценим, включително нашите вярвания, приоритети и стойността, която отдаваме на нещата, които имаме или желаем.

През идните дни можем да се усещаме по-чувствени, да жадуваме за красота и лукс и може да бъдем малко по-снизходителни. Телец е на противоположната полярност на Скорпион. Заедно те съществуват на оста пари, власт и секс.

Ритуали и проявления, които да опитате по време на Бобровата луна

В много древни култури и вероизповедания хората отдавна празнуват небесни цикли – използвайки пълнолунието като време за размисъл, освобождаване и поставяне на нови намерения.

Астролозите казват, че енергията на пълнолунието може да бъде особено мощна за осъществяване на вашите мечти.

Овен (21 март – 19 април)

Предстои промяна във финансите ви, Овен. Един източник на доходи може да приключи, но нова възможност или поток от доходи е напът да се появи в живота ви – бъдете нащрек!

