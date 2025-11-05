IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев за бюджета: Или е наглост, или е некадърност

Определи го като разхищение като за последно

05.11.2025 | 12:22 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Този бюджет е разхищение като за последно. Да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора, каза в кулоарите на парламента лидерът на „Морал, единство и чест” (МЕЧ) Радостин Василев. Той допълни, че МЕЧ ще гласува „против“ повечето предложения. Според него този бюджет „или е наглост, или е некадърност“.

Относно изказването на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, че лично той е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън българи да отпаднат от санкционния списък на страната, Василев посочи, че във всяка друга европейска държава, след подобно признание, автоматично това би означавало злоупотреба с власт.

Днес трябва да бъде подготвено писмо относно нелегитимността на депутата от „Величие“ Мария Илиева, подписано от всички парламентарни групи, освен на „Величие“, с което да се сезира Централната избирателна комисия за евентуален документен проблем, посочи Василев за казуса с Илиева. Той допълни, че подобен казус може да има и с лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов и допълни, че вчера са подали сигнали и до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

