Радостин Василев за бюджета: Или е наглост, или е некадърност

Този бюджет е разхищение като за последно. Да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора, каза в кулоарите на парламента лидерът на „Морал, единство и чест” (МЕЧ) Радостин Василев. Той допълни, че МЕЧ ще гласува „против“ повечето предложения. Според него този бюджет „или е наглост, или е некадърност“.

Относно изказването на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, че лично той е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън българи да отпаднат от санкционния списък на страната, Василев посочи, че във всяка друга европейска държава, след подобно признание, автоматично това би означавало злоупотреба с власт.

Днес трябва да бъде подготвено писмо относно нелегитимността на депутата от „Величие“ Мария Илиева, подписано от всички парламентарни групи, освен на „Величие“, с което да се сезира Централната избирателна комисия за евентуален документен проблем, посочи Василев за казуса с Илиева. Той допълни, че подобен казус може да има и с лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов и допълни, че вчера са подали сигнали и до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.