Левски с най-големия късмет за Купата, ЦСКА среща Локомотив Сф

Днес се изтегли жребият за 1/8-финалите за Купата на България. Така станаха ясни двойките до края на календарната година. Следващите двубои от турнира са предвидени за периода 12-15 декември 2025 г.

Жребият беше пълен и всички 16 отбора попадат в една урна. Домакин на срещата е отборът, изтеглен първи в двойката. Битките са в един мач като са предвидени продължения и дузпи, ако в рамките на 90 или 120 минути не бъде излъчен победител. Такъв беше случаят с Берое, който шокиращо отпадна след наказателни удари като гост на Витоша Бистрица.

"Тигрите" нямаха късмет, след като съдбата им е гостуване на Левски. Късметът сравнително беше и с Лудогорец и ЦСКА - шампионът ще гостува на Септември, а "червените" приемат Локомотив София.

Двойките за 1/8-финалите за Купата на България

Септември - Лудогорец

Черно море - Арда Кърджали

Добруджа - Ботев Враца

ЦСКА - Локомотив София

Славия - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Монтана

Спартак Варна - Ботев Пловдив

Левски - Витоша Бистрица