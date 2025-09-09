"Да, България" настоява за оставки в МВР и да публикуват видеата от побоя в Русе

МВР да публикува записите от камерите, заснели побоя на шефа на областната дирекция в Русе старши комисар Николай Кожухаров, призоваха от "Да, България".Те искат и освобождаване да всички замесени по веригата, които са "участвали в активното дезинформиране на обществото".

По-рано днес инициативата "Българските елфи" публикуваха видео във Фейсбук, на което частично се вижда случилото се. Те обаче са от далеч и не са съвсем ясни. Затова сега ДаБг зоват МВР да пусне записи от по-близо камери.

"Вътрешният министър обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите. Записите от тези камери обаче очевидно са били скрити, защото това, което днес виждаме, няма нищо общо с първоначалната версия, която беше дадена от полицаите", посочи съпредседателят на движението Ивайло Мирчев.

"От този случай трябва да се вземат поуки и да се понесе отговорност", заяви Божидар Божанов. "Не настояваме вътрешният министър да освободи всички замесени по веригата, които са участвали в активното дезинформиране на обществото."

Те искат и обяснения от вътрешния министър - кога е видял записите и какво ще последва, както и да публикува самите кадри. В противен случай "Да, България" ще настояват за оставката му.

По-късно Мирчев публикува пост във Facebook:

В МВР е време за оставки. Видеата от охранителните камери, показващи истината за инцидента в Русе показаха, че няма нито "посегателство срещу държавата", нито осмокласниците в Русе са "разрушили и ерозирали българските институции", нито осмокласници са виновни за състоянието на обществото…

Това, което стана ясно е, че отново МВР опита да излъже обществото, отново с милиционерски похвати ни бе показана истината такава, каквато някой друг иска да вярваме.че е. Може би най-голямата изречена лъжа беше "Ние нищо няма да скрием от журналистите"! Е, скриха. Скриха записите от камерите, скриха отговорите на многото въпроси, които хората задаваха.

Затова сега е време да се носи отговорност. Достойният начин е само един - оставка на тези, които си позволиха да заблудят българските граждани за истината в Русе.